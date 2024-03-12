Муртазин Зифар Рашидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муртазин Зифар Рашидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Муртазин Рашид Юнусович

Мать: Кобцева Пелагея Стефановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Муртазин Руслан Зифарович

Мать ребёнка: Савенкова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муртазина Нелли Зифаровна

Мать ребёнка: Савенкова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муртазина Галина Зифаровна

Мать ребёнка: Савенкова Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савенкова Надежда Васильевна

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