Муртазин Зифар Рашидович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Муртазин Руслан Зифарович
Мать ребёнка: Савенкова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муртазина Нелли Зифаровна
Мать ребёнка: Савенкова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муртазина Галина Зифаровна
Мать ребёнка: Савенкова Надежда Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно