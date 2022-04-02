Поташев Геннадий Николаевич
Место рождения
Дата рождения05.06.1949
Дата смерти02.04.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1949
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поташев Герман Геннадьевич
Мать ребёнка: Поташева (Пимошенко) Ирина Евгеньевна
Бракосочетание
20.08.1971
Рождение ребёнка
15.02.1977
Сын: Поташев Роман Геннадьевич
Мать ребёнка: Поташева (Пимошенко) Ирина Евгеньевна
Смерть
02.04.2022