Поташев Геннадий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поташев Геннадий Николаевич

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Место рождения

Рагодино, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.06.1949

Дата смерти

02.04.2022

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1949

Отец: Поташев Николай Михайлович

Мать: Поташева (Комарова) Александра Петровна

Рагодино, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поташев Герман Геннадьевич

Мать ребёнка: Поташева (Пимошенко) Ирина Евгеньевна

Бракосочетание
20.08.1971

Жена: Поташева (Пимошенко) Ирина Евгеньевна

Рождение ребёнка
15.02.1977

Сын: Поташев Роман Геннадьевич

Мать ребёнка: Поташева (Пимошенко) Ирина Евгеньевна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
02.04.2022
Тверь, город Тверь, Тверская область

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