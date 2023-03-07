Русаков Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: Русаков Иван Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1847
Рождение ребёнка
23.10.1857 ст.
Дочь: Русакова Праскева Сергеевна
Мать ребёнка: Русакова Пелагея Ивановна
Лепсинская станица
Лепсинской станицы 10го казачьего полка строевой и езж
Смерть
Неизвестно