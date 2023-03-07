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Русаков Сергей Иванович

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Место рождения

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Русаков Иван Васильевич

Мать: не указана

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
25.01.1847

Жена: Русакова Пелагея Ивановна

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.10.1857 ст.

Дочь: Русакова Праскева Сергеевна

Мать ребёнка: Русакова Пелагея Ивановна

Лепсинская станица
Лепсинской станицы 10го казачьего полка строевой и езж
Смерть
Неизвестно
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