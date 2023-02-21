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Русакова Праскева Сергеевна

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Место рождения

Лепсинская станица

Дата рождения

23.10.1857 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.10.1857 ст.

Отец: Русаков Сергей Иванович

Мать: Русакова Пелагея Ивановна

Лепсинская станица
Лепсинской станицы 10го казачьего полка строевой и езж
Крещение
04.11.1857 ст.
Лепсинская станица
Лепсинской станицы 10го казачьего полка строевой Феофилакт Семенов Акулов и той же станицы строевого жена Татьяна Андреева Акулова
Смерть
Неизвестно
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