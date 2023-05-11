Русакова (Курковская) Пелагея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русакова (Курковская) Пелагея Ивановна

Место рождения

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1829 г.р.

Дети

Добавил:

OZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
25.01.1847

Муж: Русаков Сергей Иванович

Иртыш, Черлакский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
23.10.1857 ст.

Дочь: Русакова Праскева Сергеевна

Отец ребёнка: Русаков Сергей Иванович

Лепсинская станица
Лепсинской станицы 10го казачьего полка строевой и езж
Смерть
Неизвестно
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