Русакова (Курковская) Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1847
Рождение ребёнка
23.10.1857 ст.
Дочь: Русакова Праскева Сергеевна
Отец ребёнка: Русаков Сергей Иванович
Лепсинская станица
Лепсинской станицы 10го казачьего полка строевой и езж
Смерть
Неизвестно