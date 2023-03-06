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Дурнев Сергей Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Дурнев Филлип

Мать: Дурнева Евдокия Тереньтьевна

Рождение ребёнка
07.11.1944

Сын: Дурнев Генадий Сергеевич

Мать ребёнка: Хрипкова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
30.06.1946

Дочь: Климова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Хрипкова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
08.12.1949

Дочь: Ухова Лариса Сергеевна

Мать ребёнка: Хрипкова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
30.03.1950

Сын: Дурнев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Хрипкова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
09.02.1955

Сын: Дурнев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Хрипкова Любовь Васильевна

Смерть
1964
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