Дурнев Сергей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смерти1964
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Дурнев Филлип
Рождение ребёнка
07.11.1944
Мать ребёнка: Хрипкова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
30.06.1946
Дочь: Климова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Хрипкова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
08.12.1949
Дочь: Ухова Лариса Сергеевна
Мать ребёнка: Хрипкова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
30.03.1950
Мать ребёнка: Хрипкова Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
09.02.1955
Сын: Дурнев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Хрипкова Любовь Васильевна
Смерть
1964