Хрипкова (Дурнева) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрипкова (Дурнева) Любовь Васильевна

Хрипкова (Дурнева) Любовь Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1924

Дата смерти

24.06.2000

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1924

Отец: Хрипков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1944

Сын: Дурнев Генадий Сергеевич

Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
30.06.1946

Дочь: Климова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
08.12.1949

Дочь: Ухова Лариса Сергеевна

Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
30.03.1950

Сын: Дурнев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович

Рождение ребёнка
09.02.1955

Сын: Дурнев Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович

Смерть
24.06.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close