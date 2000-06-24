Хрипкова (Дурнева) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1924
Дата смерти24.06.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1924
Отец: Хрипков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1944
Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
30.06.1946
Дочь: Климова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
08.12.1949
Дочь: Ухова Лариса Сергеевна
Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
30.03.1950
Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович
Рождение ребёнка
09.02.1955
Сын: Дурнев Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Дурнев Сергей Филиппович
Смерть
24.06.2000