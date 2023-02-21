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Марья Юносова
Марья Юносова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1822
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
(Heinoin) Агнета (Agneta Eskels Tr)
1812 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать:
Агнета (Agneta Eskels Tr)
Смерть
Неизвестно
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