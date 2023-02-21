Чернов Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернов Иван Петрович

Чернов Иван Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Чернов Петр Федорович

Мать: Евдокия Васильевна

Смерть
1956
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close