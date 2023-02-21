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Чернов Иван Петрович
Чернов Иван Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
1956
Пол
Мужской
Отец
Чернов Петр Федорович
1871 г.р.
Мать
Евдокия Васильевна
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Чернов Петр Федорович
Мать:
Евдокия Васильевна
Смерть
1956
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