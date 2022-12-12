Чернов Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1949
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Чернов Иван Петрович
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
10.05.1911
Мать ребёнка: Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Васильевна
Смерть
1949
д. Курбатово Мари-Турекского района Марийской АССР