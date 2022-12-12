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Чернов Петр Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Чернов Иван Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
1908

Сын: Чернов Павел Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Курбатово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
10.05.1911

Сын: Чернов Федор Петрович

Мать ребёнка: Евдокия Васильевна

Курбатово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Васильевна

Смерть
1949
д. Курбатово Мари-Турекского района Марийской АССР
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