Катаев Родион (Родка) Левонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКатаев Родион (Родка) Левонтьев

Катаев Родион (Родка) Левонтьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1570

Дата смерти

1611

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570

Отец: Катаев Леонтий

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1611
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close