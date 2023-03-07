Катаев Родион (Родка) Левонтьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1570
Дата смерти1611
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1570
Отец: Катаев Леонтий
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
1611
дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя