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Катаев Леонтий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1615

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1570

Сын: Катаев Никита Левонтьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1570

Сын: Катаев Родион (Родка) Левонтьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1580

Сын: Катаев Иван (Ивашко) Левонтьев

Мать ребёнка: не указана

дер. Давыдовская Родионовская, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Федор (Фетка) Левонтьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катаев Дмитрий (Митя) Левонтьев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1615
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