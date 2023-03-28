Кропотухина (Русанова) Любовь Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропотухина (Русанова) Любовь Фёдоровна

Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

10.08.1913

Дата смерти

27.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1913

Отец: Русанов Фёдор Васильевич

Мать: Русанова Елена Сергеевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропотухин Андрей Миронович

Рождение ребёнка
27.01.1940

Сын: Кропотухин Николай Андреевич

Отец ребёнка: Кропотухин Андрей Миронович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
16.01.1943

Дочь: Четверикова (Кропотухина) Александра Андреевна

Отец ребёнка: Кропотухин Андрей Миронович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
06.04.1949

Дочь: Краминова (Кропотухина) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Кропотухин Андрей Миронович

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.12.1951

Сын: Кропотухин Константин Андреевич

Отец ребёнка: Кропотухин Андрей Миронович

Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
27.12.1991
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

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