Кропотухина (Русанова) Любовь Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения10.08.1913
Дата смерти27.12.1991
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1913
Отец: Русанов Фёдор Васильевич
Мать: Русанова Елена Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.01.1940
Сын: Кропотухин Николай Андреевич
Отец ребёнка: Кропотухин Андрей Миронович
Рождение ребёнка
16.01.1943
Дочь: Четверикова (Кропотухина) Александра Андреевна
Отец ребёнка: Кропотухин Андрей Миронович
Рождение ребёнка
06.04.1949
Дочь: Краминова (Кропотухина) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Кропотухин Андрей Миронович
Рождение ребёнка
15.12.1951
Сын: Кропотухин Константин Андреевич
Отец ребёнка: Кропотухин Андрей Миронович
Грозный, город Грозный, Чеченская Республика
Смерть
27.12.1991