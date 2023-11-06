Ененков Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ененков Иван
Мать: Ененкова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Людмила Павловна
Мать ребёнка: Ененкова Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ененков Александр Павлович
Мать ребёнка: Ененкова Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ененкова Нина
Смерть
Неизвестно