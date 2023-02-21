Величковская (Ухтомская) Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Величковская (Ухтомская) Елизавета Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

18.09.1917 ст.

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: Ухтомский Пётр Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1871 ст.

Дочь: Зубова Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Величковский Михаил Павлович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Величковский Константин Михайлович

Отец ребёнка: Величковский Михаил Павлович

Рождение ребёнка
18.10.1881 ст.

Сын: Величковский Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Величковский Михаил Павлович

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Величковский Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Величковский Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Величковский Михаил Павлович

Смерть
18.09.1917 ст.
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