Величковская (Ухтомская) Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти18.09.1917 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: Ухтомский Пётр Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1871 ст.
Дочь: Зубова Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Величковский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
1877
Сын: Величковский Константин Михайлович
Отец ребёнка: Величковский Михаил Павлович
Рождение ребёнка
18.10.1881 ст.
Сын: Величковский Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Величковский Михаил Павлович
Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Величковский Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Величковский Михаил Павлович
Смерть
18.09.1917 ст.