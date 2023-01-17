Величковский Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смерти?.03.1900
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.06.1871 ст.
Дочь: Зубова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Величковская Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
1877
Сын: Величковский Константин Михайлович
Мать ребёнка: Величковская Елизавета Петровна
Рождение ребёнка
18.10.1881 ст.
Сын: Величковский Георгий Михайлович
Мать ребёнка: Величковская Елизавета Петровна
Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Величковский Пётр Михайлович
Мать ребёнка: Величковская Елизавета Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.03.1900