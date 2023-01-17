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Величковский Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

?.03.1900

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.06.1871 ст.

Дочь: Зубова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Величковская Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Величковский Константин Михайлович

Мать ребёнка: Величковская Елизавета Петровна

Рождение ребёнка
18.10.1881 ст.

Сын: Величковский Георгий Михайлович

Мать ребёнка: Величковская Елизавета Петровна

Кузнецово, Кадниковский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Величковский Пётр Михайлович

Мать ребёнка: Величковская Елизавета Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Величковская Елизавета Петровна

Смерть
?.03.1900
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