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Лысов Александр Панкратович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1801 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1827 ст.

Отец: Лысов Панкрат Семёнович

Мать: не указана

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1850 ст.

Сын: Лысов Алексей Александрович

Мать ребёнка: - Секлетинья Петровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.

Дочь: Лысова Окулина Александровна

Мать ребёнка: - Секлетинья Петровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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