Лысов Александр Панкратович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1827 ст.
Отец: Лысов Панкрат Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено ?.04.1850 ст.
Сын: Лысов Алексей Александрович
Мать ребёнка: - Секлетинья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1857 ст.
Дочь: Лысова Окулина Александровна
Мать ребёнка: - Секлетинья Петровна
Смерть
Неизвестно