Лысов Алексей Александрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено ?.04.1850 ст.
Дата смерти27.08.1916 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.04.1850 ст.
Отец: Лысов Александр Панкратович
Мать: - Секлетинья Петровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Мать ребёнка: - Мария Самсоновна
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.
Сын: Лысов Констатин Алексеевич
Мать ребёнка: - Мария Самсоновна
Рождение ребёнка
15.11.1891 ст.
Сын: Лысов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: - Мария Самсоновна
Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.
Дочь: Лысова Афанасия Алексеевна
Мать ребёнка: - Мария Самсоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лысова Мария Алексеевна
Мать ребёнка: - Мария Самсоновна
Смерть
27.08.1916 ст.