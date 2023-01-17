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Лысов Алексей Александрович

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Место рождения

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Вычислено ?.04.1850 ст.

Дата смерти

27.08.1916 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено ?.04.1850 ст.

Отец: Лысов Александр Панкратович

Мать: - Секлетинья Петровна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Сын: Лысов Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: - Мария Самсоновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1875 ст.

Сын: Лысов Констатин Алексеевич

Мать ребёнка: - Мария Самсоновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1891 ст.

Сын: Лысов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: - Мария Самсоновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
26.09.1895 ст.

Дочь: Лысова Афанасия Алексеевна

Мать ребёнка: - Мария Самсоновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лысова Мария Алексеевна

Мать ребёнка: - Мария Самсоновна

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
27.08.1916 ст.
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