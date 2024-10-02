Ступников Петр Васильевич 04.07.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтупников Петр Васильевич

Ступников Петр Васильевич

avatar

Место рождения

Ступники, Свечинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

04.07.1924

Дата смерти

22.05.1980

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1924

Отец: Ступников Василий Илларионович

Мать: Ступникова Агриппина Васильевна

Ступники, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Ступники, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
16.05.1946

Дочь: Свентик (Ступникова) Фаина Петровна

Мать ребёнка: Ступникова (Щенникова) Анастасия Григорьевна

Ступники, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
05.10.1948

Дочь: Лашкевич (Ступникова) Тамара Петровна

Мать ребёнка: Ступникова (Щенникова) Анастасия Григорьевна

Ступники, Свечинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
10.06.1951

Сын: Ступников Анатолий Петрович

Мать ребёнка: Ступникова (Щенникова) Анастасия Григорьевна

Платово, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
22.05.1980
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Мы используем куки для улучшения работы сайта.