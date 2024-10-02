Ступников Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения04.07.1924
Дата смерти22.05.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1924
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.05.1946
Дочь: Свентик (Ступникова) Фаина Петровна
Мать ребёнка: Ступникова (Щенникова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
05.10.1948
Дочь: Лашкевич (Ступникова) Тамара Петровна
Мать ребёнка: Ступникова (Щенникова) Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
10.06.1951
Сын: Ступников Анатолий Петрович
Мать ребёнка: Ступникова (Щенникова) Анастасия Григорьевна
Платово, Завитинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
22.05.1980
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край