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Парафинюк Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1937

Дата смерти

20.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1937

Отец: Парафинюк Яков Платонович

Мать: Парафинюк Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
07.09.1967

Сын: Парафенюк Александр Владимирович

Мать ребёнка: Парафенюк Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
04.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парафенюк Валентина Ивановна

Смерть
20.07.1981
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