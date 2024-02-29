Парафинюк Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1937
Дата смерти20.07.1981
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1937
Рождение ребёнка
07.09.1967
Сын: Парафенюк Александр Владимирович
Мать ребёнка: Парафенюк Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
04.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парафенюк Валентина Ивановна
Смерть
20.07.1981