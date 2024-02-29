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Парафенюк Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1946

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

1967 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1946

Отец: Судницын Иван Степанович

Мать: Судницына Анна Ивановна

Рождение ребёнка
07.09.1967

Сын: Парафенюк Александр Владимирович

Отец ребёнка: Парафинюк Владимир Яковлевич

Рождение ребёнка
04.10.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Парафинюк Владимир Яковлевич

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