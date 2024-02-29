Парафенюк Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1946
Отец: Судницын Иван Степанович
Мать: Судницына Анна Ивановна
Рождение ребёнка
07.09.1967
Сын: Парафенюк Александр Владимирович
Отец ребёнка: Парафинюк Владимир Яковлевич
Рождение ребёнка
04.10.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Парафинюк Владимир Яковлевич