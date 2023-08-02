Пругло Агриппина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло Агриппина Емельяновна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пругло Федор Михайлович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Харченко (Пругло) Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович

Рождение ребёнка
20.03.1900

Дочь: (Пругло) Дарья Федоровна

Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович

Рождение ребёнка
21.05.1901

Дочь: (Пругло) Елена Федоровна

Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович

Рождение ребёнка
15.04.1905

Сын: Пругло Василий Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович

Рождение ребёнка
29.11.1907

Сын: Пругло Андрей Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович

Рождение ребёнка
25.03.1909

Дочь: (Пругло) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович

Рождение ребёнка
24.07.1911

Сын: Пругло Пантелеймон Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович

Рождение ребёнка
19.04.1913

Сын: Пругло Федор Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович

Рождение ребёнка
28.02.1915

Сын: Пругло Иван Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович

Рождение ребёнка
06.11.1921

Сын: Пругло Евгений Федорович

Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович

Смерть
Неизвестно

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