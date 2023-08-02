Пругло Агриппина Емельяновна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Харченко (Пругло) Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович
Рождение ребёнка
20.03.1900
Дочь: (Пругло) Дарья Федоровна
Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович
Рождение ребёнка
21.05.1901
Дочь: (Пругло) Елена Федоровна
Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович
Рождение ребёнка
15.04.1905
Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович
Рождение ребёнка
29.11.1907
Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович
Рождение ребёнка
25.03.1909
Дочь: (Пругло) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович
Рождение ребёнка
24.07.1911
Сын: Пругло Пантелеймон Федорович
Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович
Рождение ребёнка
19.04.1913
Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович
Рождение ребёнка
28.02.1915
Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович
Рождение ребёнка
06.11.1921
Отец ребёнка: Пругло Федор Михайлович
Смерть
Неизвестно