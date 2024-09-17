Любимов Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛюбимов Дмитрий Александрович

Любимов Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.07.1972

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1945 г.р.

Мать

1946 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1972

Отец: Любимов Александр Анатольевич

Мать: Любимова (Напыльникова) Валентина Ивановна

Похозяйственная книга по д.Катаево за 1983-1985 годы | 193
Место жительства
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Похороны
08.01.2024
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.