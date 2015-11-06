Любимова (Напыльникова) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения19.08.1946
Дата смерти06.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1946
Рождение ребёнка
28.10.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Любимов Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
12.07.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Любимов Александр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.11.2015