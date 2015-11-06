Любимова (Напыльникова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Напыльникова) Валентина Ивановна

Место рождения

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

19.08.1946

Дата смерти

06.11.2015

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1945 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1946

Отец: Напыльников Иван Николаевич

Мать: Напыльникова Парасковья Ивановна

Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.10.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любимов Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
12.07.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Любимов Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Любимов Александр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Место жительства
Неизвестно
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
06.11.2015
Катаево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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