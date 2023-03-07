Картавцева (Захарина) Клавдия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Картавцева (Захарина) Клавдия Андреевна

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Место рождения

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Захарин Андрей

Мать: не указана

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Картавцев Николай Егорович

Отец ребёнка: Картавцев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Картавцев Василий Егорович

Отец ребёнка: Картавцев Егор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Картавцев Владимир Егорович

Отец ребёнка: Картавцев Егор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Картавцев Егор

Смерть
Неизвестно
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