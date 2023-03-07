Картавцева (Захарина) Клавдия Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Захарин Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Картавцев Николай Егорович
Отец ребёнка: Картавцев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Картавцев Василий Егорович
Отец ребёнка: Картавцев Егор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Картавцев Владимир Егорович
Отец ребёнка: Картавцев Егор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Картавцев Егор
Смерть
Неизвестно