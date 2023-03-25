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Захарина Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.12.1947

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1896

Дочь: Костомарова Мария Андреевна

Отец ребёнка: Захарин Андрей Ефимович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
17.06.1899

Дочь: Плотникова Агриппина Андреевна

Отец ребёнка: Захарин Андрей Ефимович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.10.1905 ст.

Дочь: Бочкарёва Павла Андреевна

Отец ребёнка: Захарин Андрей Ефимович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Картавцева Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Захарин Андрей Ефимович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
22.05.1913

Сын: Захарин Павел Андреевич

Отец ребёнка: Захарин Андрей Ефимович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чикова Федора Андреевна

Отец ребёнка: Захарин Андрей Ефимович

Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захарин Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Захарин Андрей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захарин Андрей Ефимович

Смерть
01.12.1947
Амурский, Брединский муниципальный район, Челябинская область
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