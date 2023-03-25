Захарина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.12.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.08.1896
Дочь: Костомарова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Захарин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
17.06.1899
Дочь: Плотникова Агриппина Андреевна
Отец ребёнка: Захарин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
27.10.1905 ст.
Дочь: Бочкарёва Павла Андреевна
Отец ребёнка: Захарин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Картавцева Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Захарин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
22.05.1913
Отец ребёнка: Захарин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чикова Федора Андреевна
Отец ребёнка: Захарин Андрей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Захарин Андрей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1947