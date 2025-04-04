Козлов Николай Всеволодович 30.11.1825 — найти родственников по фамилии на Familio
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Козлов Николай Всеволодович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.11.1825, Москва, город федерального значения Москва

умер 13.01.1907, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Супруги
Козлова (Гагарина) Евгения Николаевна09.08.1840 г.р.
Дети
Козлов Всеволод Николаевич19.01.1859 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
06.04.1858

Жена: Козлова (Гагарина) Евгения Николаевна

Москва, город федерального значения Москва

https://cgamos.ru/images/archive/01-2125-0001-001839/00000064.jpg ЦЕРКОВЬ СВ. ВЛАСИЯ В СТАРОКОНЮШЕННОЙ

Рождение ребёнка
19.01.1859

Сын: Козлов Всеволод Николаевич

Мать ребёнка: Козлова (Гагарина) Евгения Николаевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
13.01.1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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