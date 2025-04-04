Козлов Николай Всеволодович
мужской, родился 30.11.1825, Москва, город федерального значения Москва
умер 13.01.1907, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Супруги
Козлова (Гагарина) Евгения Николаевна09.08.1840 г.р.
Дети
Козлов Всеволод Николаевич19.01.1859 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
06.04.1858
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.01.1859
Сын: Козлов Всеволод Николаевич
Мать ребёнка: Козлова (Гагарина) Евгения Николаевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
13.01.1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург