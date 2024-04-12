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Зверев Иван Иванович

Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

22.06.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1895

Отец: Зверев Иван Михайлович

Мать: Зверева -- Мария Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
29.06.1914

Жена: Зверева София Никитична

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.03.1918

Сын: Зверев Александр Иванович

Мать ребёнка: Зверева София Никитична

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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