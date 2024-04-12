Зверев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения22.06.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1895
Отец: Зверев Иван Михайлович
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Бракосочетание
29.06.1914
Жена: Зверева София Никитична
Рождение ребёнка
15.03.1918
Сын: Зверев Александр Иванович
Мать ребёнка: Зверева София Никитична
Смерть
Неизвестно