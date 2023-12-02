Зверев Иван Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: Зверев Михаил Анисимович
Мать: Зверева Мария Артемьевна
Рождение ребёнка
22.06.1895
Сын: Зверев Иван Иванович
Мать ребёнка: Зверева -- Мария Яковлевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
28.09.1903
Дочь: Зверева Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Зверева -- Мария Яковлевна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Зверева Елистения Ивановна
Мать ребёнка: Зверева -- Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно