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Зверев Иван Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Зверев Михаил Анисимович

Мать: Зверева Мария Артемьевна

Рождение ребёнка
22.06.1895

Сын: Зверев Иван Иванович

Мать ребёнка: Зверева -- Мария Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1895 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3341]
Рождение ребёнка
28.09.1903

Дочь: Зверева Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Зверева -- Мария Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Зверева Елистения Ивановна

Мать ребёнка: Зверева -- Мария Яковлевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева -- Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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