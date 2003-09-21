Егоров Владимир Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгоров Владимир Павлович

Егоров Владимир Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1959

Дата смерти

21.09.2003

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1959

Отец: Егоров Павел Алексеевич

Мать: Остафюк Нина Федоровна

Рождение ребёнка
04.12.1977

Дочь: Егорова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Егорова Галина Петровна

Рождение ребёнка
02.08.1983

Сын: Егоров Артём Владимирович

Мать ребёнка: Егорова Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Дарья

Мать ребёнка: Егорова Галина Петровна

Смерть
21.09.2003
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close