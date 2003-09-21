Егоров Владимир Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1959
Дата смерти21.09.2003
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1959
Отец: Егоров Павел Алексеевич
Мать: Остафюк Нина Федоровна
Рождение ребёнка
04.12.1977
Дочь: Егорова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Егорова Галина Петровна
Рождение ребёнка
02.08.1983
Сын: Егоров Артём Владимирович
Мать ребёнка: Егорова Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Дарья
Мать ребёнка: Егорова Галина Петровна
Смерть
21.09.2003