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Наймушина Анна Козмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

После 1722

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1692 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Наймушин Алексей (Оксен) Купреянов

Отец ребёнка: Наймушин Купреян (Любимов)

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Наймушин Ларион Купреянов

Отец ребёнка: Наймушин Купреян (Любимов)

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наймушин Купреян (Любимов)

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1722
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