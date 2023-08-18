Наймушин Купреян Макаров (Любимов)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1692
Дата смерти1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692
Отец: Наймушин Любим (Макар) Семенов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Наймушин Алексей (Оксен) Купреянов
Мать ребёнка: Наймушина Анна Козмина
Рождение ребёнка
Около 1716
Сын: Наймушин Ларион Купреянов
Мать ребёнка: Наймушина Анна Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наймушина Анна Козмина
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1726