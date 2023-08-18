Наймушин Купреян Макаров (Любимов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наймушин Купреян Макаров (Любимов)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1692

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Отец

Около 1670 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1692 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1692

Отец: Наймушин Любим (Макар) Семенов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Наймушин Алексей (Оксен) Купреянов

Мать ребёнка: Наймушина Анна Козмина

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1716

Сын: Наймушин Ларион Купреянов

Мать ребёнка: Наймушина Анна Козмина

Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наймушина Анна Козмина

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1726
Над Озером, Нолинский уезд, Вятская губерния
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