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Марфа
Марфа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1807
Дата смерти
После 1810
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Рудина Акилина Романова
1786 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
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Биография
Биография
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Источники
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Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: не указан
Мать:
Рудина Акилина Романова
Смерть
После 1810
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