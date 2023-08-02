Арихбаева (Марголина) Фрида Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арихбаева (Марголина) Фрида Марковна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1915

Дата смерти

02.05.1988

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Арихбаев Виталий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арихбаев Виталий Владимирович

Упоминание
Неизвестно
Маму Фриды Марковны звали Анна Семеновна (на самом деле имя - Этл).
Смерть
02.05.1988
Похороны
Неизвестно

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