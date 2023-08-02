Арихбаева (Марголина) Фрида Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1915
Дата смерти02.05.1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Арихбаев Виталий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Маму Фриды Марковны звали Анна Семеновна (на самом деле имя - Этл).
Смерть
02.05.1988
Похороны
Неизвестно