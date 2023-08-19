ВС 26 гв.ск Приказ № 57 о награждении медалью "За победу над Германией в ВОВ"

ВС 13 А Бр.Фр. Приказ № 72/н о награждении ст.л-та медалью "За отвагу"

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