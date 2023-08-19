Арихбаев Виталий Владимирович
Место рождения
Дата рождения07.01.1916
Дата смерти16.06.1991
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1916
Военная служба
27.09.1941
ЦАМО РФ шк-А-1578,карт-286601
Военная служба
27.09.1941
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Военная награда
24.09.1942
ВС 13 А Бр.Фр. Приказ № 72/н о награждении ст.л-та медалью "За отвагу"
ЦАМО РФ , Ф - 33-682524-941
Вступление в партию
С 1943
Член ВКПб раптбилет № 5616458
Военная награда
28.08.1944
ВС 1 Бел.Фр Приказ о награждении орденом "Красного знамени"
ЦАМО РФ , Ф - 33-690155-1445
Военная награда
25.03.1945
ВС 1-го Бел.Фр. Приказ № 512/н о награждении орденом Богдана Хмельницкого" 3ст.
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-1984
Военная награда
06.06.1945
ВС 1-го Бел.Фр приказ № 217 о награждении орденом "Красного знамени"
ЦАМО РФ , Ф - 33-686196-3496
Военная награда
05.10.1945
ВС 26 гв.ск Приказ № 57 о награждении медалью "За победу над Германией в ВОВ"
ЦАМО РФ , Ф - 333-4906-88 т.2
Работа или профессия
С 1945
Начальник цеха агломерации завода Азовсталь.
Военная награда
06.04.1985
МО СССР юбмлейное награждение орденом "Отечественной войны" 2ст. ЦАМО РФ , шк-2,ящ-2,док-79
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Арихбаева Фрида Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арихбаева Фрида Марковна
Смерть
16.06.1991
Похороны
Неизвестно