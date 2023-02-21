Сорокина Степанида Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Степанида Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Сын: Сорокин Матвей Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1852

Сын: Сорокин Федор Григорьевич

Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сорокин Григорий Петрович

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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