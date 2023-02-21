Сорокина Степанида Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Сын: Сорокин Матвей Григорьевич
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович
Рождение ребёнка
1852
Сын: Сорокин Федор Григорьевич
Отец ребёнка: Сорокин Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно