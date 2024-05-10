Прейсман Исаак Яковлевич 1883 — найти родственников по фамилии на Familio
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Прейсман Исаак Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен из возраста в записи о браке. Этот же год рождения указан в карточке Росс. Нац. Библиотеки работы И.Я. Прейсмана «К вопросу о первичном раке яичника: (Доложено в заседании Акушер... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хейсин Яков Исаакович

Мать ребёнка: Прейсман (Хейсина) Мария Леонтиевна

степень родства не понятна
Работа или профессия
Неизвестно
Врач. Гинеколог
Бракосочетание
25.10.1907 ст.

Жена: Прейсман (Хейсина) Мария Леонтиевна

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

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