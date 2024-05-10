Прейсман Исаак Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения вычислен из возраста в записи о браке. Этот же год рождения указан в карточке Росс. Нац. Библиотеки работы И.Я. Прейсмана «К вопросу о первичном раке яичника: (Доложено в заседании Акушер... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прейсман (Хейсина) Мария Леонтиевна
степень родства не понятна
Работа или профессия
Неизвестно
Врач. Гинеколог
Бракосочетание
25.10.1907 ст.
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно