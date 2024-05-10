Прейсман (Хейсина) Мария Леонтиевна
Место рождения
Дата рождения21.01.1884 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1884 ст.
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1884-1895 гг. Лист 1об
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Прейсман Исаак Яковлевич
степень родства не понятна
Работа или профессия
Неизвестно
Врач акушер
Бракосочетание
25.10.1907 ст.
Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно