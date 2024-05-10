Прейсман (Хейсина) Мария Леонтиевна 21.01.1884 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПрейсман (Хейсина) Мария Леонтиевна

Прейсман (Хейсина) Мария Леонтиевна

Место рождения

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край

Дата рождения

21.01.1884 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1884 ст.

Отец: Хейсин Леонтий Моисеевич

Мать: Хейсина (Прейсман) Агнесия (Гутель) Абрамовна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Енисейский архив | Полное название: Муниципальное Казенное Учреждение «Архив города Енисейска» | Фонд Р-273, Опись 1, Дело 391 - Актовые записи о рождении еврейской синагоги за 1884-1895 гг. Лист 1об
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хейсин Яков Исаакович

Отец ребёнка: Прейсман Исаак Яковлевич

степень родства не понятна
Работа или профессия
Неизвестно
Врач акушер
Бракосочетание
25.10.1907 ст.

Муж: Прейсман Исаак Яковлевич

Томск, город Томск, Томская область
ГАТО Томск - Государственный Архив Томской области | В связи с усилением интереса к изучению родословных, истории отдельных родов в Томском архиве проводилась (возможно, ещё не закончилась) научно-тех... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.