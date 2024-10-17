Афанасий Гаврилов?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гавриил Алексеев
Мать: Екатерина Сергеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Афанасьев
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно