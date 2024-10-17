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Екатерина Сергеева

Место рождения

Кукишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1853 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Кукишево, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасий Гаврилов?

Отец ребёнка: Гавриил Алексеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Гавриилова

Отец ребёнка: Гавриил Алексеев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
24.04.1894

Муж: Гавриил Алексеев

Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.04.1896

Сын: Георгий Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Алексеев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
01.12.1897

Сын: Николай Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Алексеев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.06.1900

Дочь: Мария Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Алексеев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1903

Сын: Александр Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Алексеев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.02.1905

Дочь: Евдокия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Алексеев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
28.02.1905

Дочь: Анастасия Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Алексеев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Пелагея Гаврилова

Отец ребёнка: Гавриил Алексеев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
17.08.1909

Сын: Александр Гаврилов

Отец ребёнка: Гавриил Алексеев

Щекотово, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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