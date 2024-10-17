Екатерина Сергеева
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасий Гаврилов?
Отец ребёнка: Гавриил Алексеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Гавриилова
Отец ребёнка: Гавриил Алексеев
Бракосочетание
24.04.1894
Муж: Гавриил Алексеев
Клишино, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.04.1896
Сын: Георгий Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Алексеев
Рождение ребёнка
01.12.1897
Сын: Николай Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Алексеев
Рождение ребёнка
07.06.1900
Дочь: Мария Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Алексеев
Рождение ребёнка
07.04.1903
Сын: Александр Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Алексеев
Рождение ребёнка
28.02.1905
Дочь: Евдокия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Алексеев
Рождение ребёнка
28.02.1905
Дочь: Анастасия Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Алексеев
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Пелагея Гаврилова
Отец ребёнка: Гавриил Алексеев
Рождение ребёнка
17.08.1909
Сын: Александр Гаврилов
Отец ребёнка: Гавриил Алексеев
Смерть
Неизвестно