Мозгунов Пётр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозгунов Пётр Николаевич

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Место рождения

с.Кинель-Черкассы, Россия

Дата рождения

20.01.1910

Дата смерти

12.12.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1916 г.р.

Дети

1937 г.р.
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Кинель-Черкассы, Россия
Рождение ребёнка
22.12.1937

Дочь: Стёпкина Надежда Петровна

Мать ребёнка: Мозгунова Валентина Николаевна

с.Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
20.08.1948

Сын: Мозгунов Геннадий Петрович

Мать ребёнка: Мозгунова Валентина Николаевна

с.Кинель-Черкассы, Россия
Рождение ребёнка
27.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мозгунова Валентина Николаевна

с.Кинель-Черкассы, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мозгунова Валентина Николаевна

Смерть
12.12.2000
с.Кинель-Черкассы, Россия
Похороны
Неизвестно
с.Кинель-Черкассы, Россия
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