Мозгунов Пётр Николаевич
Место рожденияс.Кинель-Черкассы, Россия
Дата рождения20.01.1910
Дата смерти12.12.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.12.1937
Дочь: Стёпкина Надежда Петровна
Мать ребёнка: Мозгунова Валентина Николаевна
с.Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
20.08.1948
Сын: Мозгунов Геннадий Петрович
Мать ребёнка: Мозгунова Валентина Николаевна
с.Кинель-Черкассы, Россия
Рождение ребёнка
27.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мозгунова Валентина Николаевна
с.Кинель-Черкассы, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.12.2000
с.Кинель-Черкассы, Россия
Похороны
Неизвестно
с.Кинель-Черкассы, Россия