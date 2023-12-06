Мозгунова (Астрелина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мозгунова (Астрелина) Валентина Николаевна

Место рождения

с.Кинель-Черкассы, Россия

Дата рождения

08.02.1916

Дата смерти

06.09.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1916

Отец: Астрелин Николай

Мать: Астрелина Ольга

с.Кинель-Черкассы, Россия
Рождение ребёнка
22.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мозгунов Пётр Николаевич

с.Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
20.08.1948

Сын: Мозгунов Геннадий Петрович

Отец ребёнка: Мозгунов Пётр Николаевич

с.Кинель-Черкассы, Россия
Рождение ребёнка
27.06.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мозгунов Пётр Николаевич

с.Кинель-Черкассы, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мозгунов Пётр Николаевич

Смерть
06.09.1981
с.Кинель-Черкассы, Россия
Похороны
Неизвестно
с.Кинель-Черкассы, Россия
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