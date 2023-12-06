Мозгунова (Астрелина) Валентина Николаевна
Место рожденияс.Кинель-Черкассы, Россия
Дата рождения08.02.1916
Дата смерти06.09.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1916
Отец: Астрелин Николай
Мать: Астрелина Ольга
с.Кинель-Черкассы, Россия
Рождение ребёнка
22.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мозгунов Пётр Николаевич
с.Кинель-Черкассы
Рождение ребёнка
20.08.1948
Сын: Мозгунов Геннадий Петрович
Отец ребёнка: Мозгунов Пётр Николаевич
с.Кинель-Черкассы, Россия
Рождение ребёнка
27.06.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мозгунов Пётр Николаевич
с.Кинель-Черкассы, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.09.1981
с.Кинель-Черкассы, Россия
Похороны
Неизвестно
с.Кинель-Черкассы, Россия