Вороновъ Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Вороновъ Матвей
Мать: Воронова Дарья
Бракосочетание
04.06.1907
Жена: Воронова Екатерина
Рождение ребёнка
23.05.1908
Сын: Вороновъ Михаилъ
Мать ребёнка: Воронова Екатерина
Рождение ребёнка
25.06.1909
Сын: Вороновъ Петръ
Мать ребёнка: Воронова Екатерина
Рождение ребёнка
18.02.1912
Сын: Вороновъ Василий
Мать ребёнка: Воронова Екатерина
Рождение ребёнка
25.04.1913
Дочь: Зоя
Мать ребёнка: Воронова Екатерина
Рождение ребёнка
08.02.1918
Сын: Вороновъ Федоръ
Мать ребёнка: Воронова Екатерина