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Вороновъ Григорий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Вороновъ Матвей

Мать: Воронова Дарья

Бракосочетание
04.06.1907

Жена: Воронова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.05.1908

Сын: Вороновъ Михаилъ

Мать ребёнка: Воронова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.06.1909

Сын: Вороновъ Петръ

Мать ребёнка: Воронова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.02.1912

Сын: Вороновъ Василий

Мать ребёнка: Воронова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.04.1913

Дочь: Зоя

Мать ребёнка: Воронова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.02.1918

Сын: Вороновъ Федоръ

Мать ребёнка: Воронова Екатерина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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