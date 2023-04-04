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дочь Иванова (дочь Иванова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1741

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Сын Ивана Иван

Отец ребёнка: Сын Антипа Иван

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Дочь Ивана Алена

Отец ребёнка: Сын Антипа Иван

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Дочь Ивана Василиса

Отец ребёнка: Сын Антипа Иван

Рождение ребёнка
1776

Сын: Сын Ивана Егор

Отец ребёнка: Сын Антипа Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сын Антипа Иван

Смерть
Неизвестно
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