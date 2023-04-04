дочь Иванова (дочь Иванова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1741
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1766
Сын: Сын Ивана Иван
Отец ребёнка: Сын Антипа Иван
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Дочь Ивана Алена
Отец ребёнка: Сын Антипа Иван
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дочь Ивана Василиса
Отец ребёнка: Сын Антипа Иван
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сын Ивана Егор
Отец ребёнка: Сын Антипа Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сын Антипа Иван
Смерть
Неизвестно