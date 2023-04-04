сын Антипа Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Сын Калины Антип
Мать: Дочь Федорова Настасья
Рождение ребёнка
1766
Сын: Сын Ивана Иван
Мать ребёнка: Дочь Иванова Татьяна
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Дочь Ивана Алена
Мать ребёнка: Дочь Иванова Татьяна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Дочь Ивана Василиса
Мать ребёнка: Дочь Иванова Татьяна
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сын Ивана Егор
Мать ребёнка: Дочь Иванова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дочь Иванова Татьяна
Смерть
Неизвестно