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сын Антипа Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Сын Калины Антип

Мать: Дочь Федорова Настасья

Рождение ребёнка
1766

Сын: Сын Ивана Иван

Мать ребёнка: Дочь Иванова Татьяна

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Дочь Ивана Алена

Мать ребёнка: Дочь Иванова Татьяна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Дочь Ивана Василиса

Мать ребёнка: Дочь Иванова Татьяна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Сын Ивана Егор

Мать ребёнка: Дочь Иванова Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дочь Иванова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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