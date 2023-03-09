Фаистова (Малеева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фаистова (Малеева) Александра

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1907

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Фаистов Константин Изотович

Отец ребёнка: Фаистов Изот

Гусиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.01.1907

Дочь: Мартынова Анна Изотовна

Отец ребёнка: Фаистов Изот

Гусиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаистов Изот

Смерть
1907
Гусиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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