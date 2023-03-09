Фаистова (Малеева) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1907
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Сын: Фаистов Константин Изотович
Отец ребёнка: Фаистов Изот
Рождение ребёнка
19.01.1907
Дочь: Мартынова Анна Изотовна
Отец ребёнка: Фаистов Изот
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаистов Изот
Смерть
1907