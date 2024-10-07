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Поздеева Марья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздеев Михайло Федотович

Место жительства
Неизвестно
Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Поздеев Михайло Михайлович

Отец ребёнка: Поздеев Михайло Федотович

Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Поздеев Фёдор Михайлович

Отец ребёнка: Поздеев Михайло Федотович

Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Поздеев Лев Михайлович

Отец ребёнка: Поздеев Михайло Федотович

Олюбинская, Вельский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно

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