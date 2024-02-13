Бешененко (Дурбанова) Галина Иосифовна
Место рожденияг.Улан-Уде
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бешененко Юрий Иванович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно