Бешененко (Дурбанова) Галина Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бешененко (Дурбанова) Галина Иосифовна

Место рождения

г.Улан-Уде

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1908 г.р.

Мать

1916 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дурбанов Иосиф Ефимович

Мать: Дурбанова (Вершинина) Евдокия Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бешененко Юрий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Образование
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бешененко Юрий Иванович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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