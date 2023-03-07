Анашина (Гурьева) Ирина Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анашина (Гурьева) Ирина Осиповна

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Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.10.1880 ст.

Сын: Анашин Кузьма (Косма) Иоаннович (Иванович)

Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.01.1883

Сын: Анашин Григорий Иоаннович (Иванович)

Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.04.1885 ст.

Дочь: Салмова Пелагея Ивановна (Иоанновна)

Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.05.1888 ст.

Сын: Анашин Дмитрий Иоаннович (Иванович)

Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.01.1896 ст.

Сын: Анашин Максим Иоаннович (Иванович)

Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
07.04.1898 ст.

Дочь: Анашина Ирина Ивановна (Иоанновна)

Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.11.1900 ст.

Сын: Анашин Павел Иоаннович (Иванович)

Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич

Смерть
Неизвестно
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