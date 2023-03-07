Анашина (Гурьева) Ирина Осиповна
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1880 ст.
Сын: Анашин Кузьма (Косма) Иоаннович (Иванович)
Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич
Рождение ребёнка
29.01.1883
Сын: Анашин Григорий Иоаннович (Иванович)
Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич
Рождение ребёнка
27.04.1885 ст.
Дочь: Салмова Пелагея Ивановна (Иоанновна)
Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич
Рождение ребёнка
14.05.1888 ст.
Сын: Анашин Дмитрий Иоаннович (Иванович)
Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич
Рождение ребёнка
20.01.1896 ст.
Сын: Анашин Максим Иоаннович (Иванович)
Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич
Рождение ребёнка
07.04.1898 ст.
Дочь: Анашина Ирина Ивановна (Иоанновна)
Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич
Рождение ребёнка
03.11.1900 ст.
Сын: Анашин Павел Иоаннович (Иванович)
Отец ребёнка: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно