Салмова (Анашина) Пелагея Ивановна (Иоанновна)
Место рождения
Дата рождения27.04.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1885 ст.
Бракосочетание
10.11.1906 ст.
Рождение ребёнка
13.05.1910 ст.
Отец ребёнка: Салмов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
23.04.1912 ст.
Дочь: Салмова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Салмов Иван Михайлович
Рождение ребёнка
30.08.1915 ст.
Отец ребёнка: Салмов Иван Михайлович
Смерть
Неизвестно