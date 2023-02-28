Салмова (Анашина) Пелагея Ивановна (Иоанновна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салмова (Анашина) Пелагея Ивановна (Иоанновна)

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Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.04.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1885 ст.

Отец: Анашин Иван (Иоанн) Ананиевич

Мать: Анашина Ирина Осиповна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
10.11.1906 ст.

Муж: Салмов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.05.1910 ст.

Сын: Салмов Димитрий Иванович

Отец ребёнка: Салмов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.04.1912 ст.

Дочь: Салмова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Салмов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.08.1915 ст.

Сын: Салмов Симеон Иванович

Отец ребёнка: Салмов Иван Михайлович

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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